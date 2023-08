Syndyk Getin Noble Bank: 27 tys. zgłoszeń wierzytelności wobec GNB

Od ogłoszenia upadłości Getin Noble Bank do 22 sierpnia zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności wobec GNB. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią „frankowicze” – poinformował syndyk masy upadłości GNB Marcin Kubiczek.

„W ciągu miesiąca od ogłoszenia upadłości banku, do 22 sierpnia do godz. 10:00 czasu polskiego, w Krajowym Rejestrze Zadłużonych zostało zgłoszonych 27 tys. wierzytelności wobec GNB. Wśród nich zdecydowaną większość stanowią +frankowicze+” – podał we wtorek w informacji prasowej syndyk masy upadłościowej Getin Noble Bank Marcin Kubiczek.

Przekroczenie terminu nie przekreśla ważności zgłoszenia

W informacji wyjaśniono, że z końcem 21 sierpnia br. minął termin na zgłaszanie syndykowi masy upadłości GNB wierzytelności bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

„Warto pamiętać, że przekroczenie terminu nie przekreśla ważności zgłoszenia, jednak wierzytelności zgłoszone po 21 sierpnia wiążą się z 1 010,49 zł obowiązkowej opłaty. Syndyk masy upadłości Getin Noble Banku przypomina również, że wierzytelność trzeba zgłosić za pomocą KRZ, z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy (art. 216aa ust. 1 Prawa upadłościowego)” – wskazano w informacji prasowej.

Ujemne kapitały własne

Jak dodano, mocy prawnej nie będą miały zgłoszenia przesłane w formie papierowej do sądu lub na adres upadłego banku lub kancelarii syndyka.

Getin Noble Bank był bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW. We wrześniu 2022 r. Bankowy Funduszu Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Banku. Powodem przymusowej restrukturyzacji były notowane przez GNB od 2016 r. nieprzerwane straty roczne, zaś w kwietniu 2022 r. bank informował o wystąpieniu przesłanki zagrożenia upadłością. Audyt wykazał też, że GNB miał ujemne kapitały własne.