Syndyk masy upadłości Hotele i Restauracje Villa Park Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie ogłasza

Pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż:

1.Zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej obiekt hotelowo-restauracyjny zlokalizowany w Warszawie-Wesoła, ul. 1-go Praskiego Pułku 89, działki nr 5/1, 5/2, w obrębie 8-07-03 o łącznej powierzchni 3 367 m2, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW WA6M/00363822/9. Cena wywoławcza części przedsiębiorstwa wynosi 6 159 750,00 zł.

2.Obiektu hotelowo-restauracyjnego zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Wspaniałej 47, stanowiącej działki nr 2/1,2/2, 5/1, 5/2, 4/1, 4/2,3/1, 3/2 w obrębie 227, dla którego Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00055983/0 oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej w skład której wchodzą działki nr 5/3, 4/3, 3/3 i 2/3 w obrębie 227, dla której Sąd Rejonowy w Otwocku W Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1O/00054241/0 o łącznej powierzchni 10 762 m2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 592 700,00 zł.

Oferty na zakup zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz nieruchomości należy składać do kancelarii syndyka zlokalizowanej w Warszawie ul. Jana Kochanowskiego 49 w terminie do 10 grudnia 2021 r. do godz. 12:00.

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać: Kancelaria syndyka Warszawa (01-864), ul. Jana Kochanowskiego 49, tel. (22) 675 09 10 lub 50 602 710 mail: kancelaria@lechmanska.pl oraz na stronie internetowej www.dawro.pl/villapark