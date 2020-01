Syndyk Masy Upadłości informuje o sprzedaży

prawo użytkowania wieczystego oraz nieruchomości spółki ZNTK Nieruchomości Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o łącznej powierzchni 198 781 m2, znajdujące się w centrum Poznania, przy ulicy Roboczej 4, zabudowane budynkami produkcyjno-magazynowymi, gospodarczymi oraz budynkiem biurowym, na które składają się działki zapisane w księgach wieczystych KW: PO2P/00114315/4, PO2P/00174654/0, PO2P/00174655/7, PO2P/00174656/4, PO2P/00174657/1, PO2P/00127920/2, PO2P/00128647/1, PO2P/00209859/2



Wadium w kwocie 20.000.000 złotych należy wpłacić do dnia 7 lutego 2020 r. przelewem na rachunek bankowy Upadłego.



Oferty należy złożyć w formie pisemnej, w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. do godz. 13.00 na adres sprzedającego.



Cena wywoławcza netto wynosi 150 000 000,00 złotych.



W przypadku zainteresowania proszę o kontakt do sprzedającego: Syndyk Masy Upadłości Wojciech Szidlewski, ul. Dworcowa 7, lok. 305, 62-020 Swarzędz lub e-mail: kancelaria@szidlewski.pl