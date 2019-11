Systemy skrojone na miarę biznesu

Przewidywalne koszty, ramy czasowe i wyniki biznesowe — takie są najważniejsze czynniki udanego wdrożenia oprogramowania w przedsiębiorstwie. Na te potrzeby odpowiada IFS.

IFS to globalna firma, specjalizująca się w systemach ERP (Enterprise Resource Planning — planowanie zasobów przedsiębiorstw), EAM (Enterprise Asset Management — zarządzanie majątkiem przedsiębiorstw) oraz ESM (Enterprise Service Management — zarządzanie obsługą serwisową). Dla wielu organizacji wdrożenie tego typu systemów wydaje się ogromnym wyzwaniem, dlatego IFS przeprowadził badania, czego oczekują stojący przed nim klienci. Wnioski? Kluczowe są trzy kwestie — przewidywalne koszty, ramy czasowe i wyniki biznesowe.

Podsumowując zmiany, które IFS przeszedł w ostatnich 18 miesiącach,Darren Roos, prezes firmy, podkreślił, że odnotowany przez nią wzrost jest w głównej mierze wynikiem pozyskiwania nowych klientów. A to, jego zdaniem, efekt elastyczności oferty IFS. [FOT. IFS]

Zdaniem ekspertów IFS producenci oprogramowania przez wiele lat zaniedbywali kwestię obsługi klientów po produkcyjnym wdrożeniu rozwiązania. Dlatego IFS zdecydował się na wprowadzenie nowych usług, dostępnych na wszystkich etapach cyklu eksploatacji produktów. Zakresy poszczególnych pakietów usług dopasowano do potrzeb przedsiębiorstw różnej wielkości, od korporacji o globalnym zasięgu, oczekujących współpracy z dedykowanym zespołem ds. klienta, do średnich firm, które potrzebują bieżących usług zarządzania aplikacjami i pomocy technicznej.

— Jak zwykle koncentrujemy się na pomaganiu klientom w osiąganiu szybszego zwrotu z inwestycji — podkreśla Stefano Mattiello, wiceprezes IFS ds. usług konsultingowych. Dodaje, że firma chce się dostosować do priorytetów swoich klientów i ułatwić im czerpanie korzyści z zastosowania rozwiązań IFS już po ich wdrożeniu.

Sukces na miarę

Nowa oferta opiera się na usługach wsparcia IFS Gold i IFS Platinum. Obejmuje pakiety IFS Select i IFS Success, a także narzędzia i metodyki IFS.

IFS Select to najbardziej rozbudowany pakiet usług świadczonych przez IFS. W tym przypadku dostawca świadczy proaktywne wsparcie w każdym obszarze działalności klienta, począwszy od wdrażania mechanizmów podejmowania decyzji strategicznych na podstawie danych pozyskiwanych w czasie rzeczywistym, a skończywszy na bieżącym wsparciu działalności biznesowej, konsultacjach architektów infrastruktury w siedzibie firmy i zarządzaniu zmianami środowiska informatycznego.

Z kolei IFS Success to portfolio usług, z których klient może wybrać te najistotniejsze dla siebie, związane z realizacją najważniejszych celów. Pierwszym elementem tego pakietu jest analiza oczekiwanej wartości biznesowej i realizacja projektów niezbędnych do jej uzyskania. Drugi to usługi zarządzania aplikacjami. W ich ramach IFS zapewnia dostęp do własnych specjalistów, szybkie reagowanie na zgłoszenia i błyskawiczne rozwiązywanie wszelkich problemów związanych ze swoimi produktami. Trzeci element to wsparcie realizacji projektów. Dzięki niemu klienci mogą korzystać z usług rozbudowanej sieci kompetentnych partnerów IFS — integratorów systemów, specjalistów ds. zarządzania zmianami i specjalistycznych branżowych firm technologicznych. Jeśli klient skorzysta z co najmniej dwóch wymienionych komponentów, IFS da mu możliwość zastosowania modelu ciągłych usprawnień i rozszerzonego wsparcia.

Firma uruchomiła także IFS Community, czyli portal dla partnerów, klientów i pracowników IFS, który umożliwia współdzielenie wiedzy i ułatwia rozwiązywanie pojawiających się problemów.

Udoskonalanie na bieżąco

IFS dokonał też istotnych udoskonaleń w swoich aplikacjach. Wprowadził nowy interfejs — IFS Aurena, który pozwala na automatyczne dostosowanie działania całego pakietu do różnych urządzeń. Za jego pomocą można projektować i budować aplikacje przeznaczone bezpośrednio na urządzenia z systemami iOS, Android i Windows, umożliwiające pracę offline i korzystające ze specyficznych funkcji sprzętowych, takich jak lokalizacja GPS i aparat fotograficzny.

Warto również wspomnieć o modyfikacjach rozwiązań branżowych. Jedną z najważniejszych jest obsługa chmurowych projektów zapewnienia zgodności z przepisami ITAR (International Traffic in Arms). Klienci zobowiązani do przestrzegania tych regulacji, np. amerykańskie przedsiębiorstwa działające w przemyśle lotnictwa i obrony oraz instytucje administracji publicznej, a także firmy prowadzące wymianę handlową z takimi podmiotami, mogą skorzystać z rozwiązań IFS do realizacji swoich potrzeb biznesowych w tym obszarze.

Od niedawna IFS jest też uczestnikiem OpenAPI Initiative (OAI). Co to wszystko oznacza dla klientów i partnerów? Mogą tworzyć i łączyć różne źródła danych, aby maksymalnie dopasować je do swoich potrzeb i czerpać z nich korzyści. Pozwala im to również na uniezależnienie się od jednej platformy i jednego dostawcy.

— Dzięki temu klienci i partnerzy mogą skonstruować i rozbudować własne środowiska oparte na rozwiązaniach IFS, używając tych samych funkcji API co nasz zespół — komentuje Christian Pedersen, dyrektor ds. rozwoju produktów w IFS.

Patrząc w przyszłość

IFS nie poprzestaje na dotychczasowych rozwiązaniach, lecz już pracuje nad kolejnymi. W 2020 r. zamierza wprowadzić nowoczesną architekturę rozwiązań branżowych (IFS koncentruje się na sektorach: lotnictwa i obrony, energetyki, użyteczności publicznej, wydobywczym, produkcyjnym, konstrukcyjno-budowlanym, infrastruktury oraz usług serwisowych). To na niej będzie się opierać cała oferta oprogramowania IFS związanego z obsługą produkcji oraz zarządzaniem projektami i usługami. Dzięki temu klienci będą mogli w praktyce wykorzystać możliwości technologii, takich jak internet rzeczy (IoT), rzeczywistość rozszerzona i mieszana (AR/MR), sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe (ML). Unowocześniona architektura została zaprojektowana z myślą o szybkości i elastyczności. Przeznaczona jest zarówno dla chmur, jak i dla środowisk lokalnych. Na niedawnej konferencji IFS World, która odbyła się w Bostonie, firma zaprezentowała już praktyczne zastosowania tych technologii: cyfrowe reprezentacje obiektów fizycznych i monitorowanie zasobów; planowanie serwisowania predykcyjnego w czasie rzeczywistym oraz funkcje zdalnej asysty opartej na mechanizmach AR/MR ułatwiającej serwisowanie i utrzymanie rozwiązań.

Rozwijającym się szybko obszarem IT jest też Field Service Management (FSM),czyli zarządzanie serwisem w terenie. Od początku 2019 r. przychody IFS ze sprzedaży licencji w tym obszarze zwiększyły się aż o 119 proc. Firma ostatnio zawarła umowę, dotyczącą połączenia się z drugim znaczącym graczem na tym rynku, firmą Astea International. Transakcja planowo zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale 2019 r.

Na drodze do miliarda dolarów

W ostatnich 18 miesiącach IFS przeszedł gruntowne zmiany organizacyjne, jak określił to prezes zarządu IFS Darren Roos — od globalnie pofragmentowanego przedsiębiorstwa do szybko ewoluującej organizacji działającej w skali całego świata. Ta transformacja przełożyła się też na wyniki biznesowe. Firma zanotowała szósty kolejny kwartał wzrostu przewyższającego 20 proc.

— Zanotowany przez nas wzrost nie wynika z uzyskiwania przychodów od naszych dotychczasowych klientów poprzez działania takie jak audyty zgodności. Wręcz przeciwnie — połowę naszych przychodów uzyskujemy z licencji od nowych klientów. Uważam, że to najlepiej świadczy o naszej zdolności do prześcignięcia większych, typowych dostawców, a chcemy to osiągnąć dzięki oferowaniu tego, czego nie ma konkurencja, czyli elastyczności wyboru i realnych korzyści dla klienta — podkreśla Darren Roos.

Cel firmy to przychody w wysokości 1 mld USD w 2021 r. i IFS jest na najlepszej drodze do jego osiągnięcia.

Z opublikowanego na koniec III kwartału raportu finansowego wynika, że IFS zanotował od początku roku przychody netto w wysokości 485 mln U, co oznacza 23-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym okresem rok wcześniej. Natomiast same przychody z tytułu udzielonych licencji wzrosły rok do roku o 47 proc. Na strategicznych dla IFS rynkach również wystąpił dwucyfrowy wzrost przychodów z licencji — w sektorze lotnictwa i obrony o 41 proc., a w obszarze zarządzania obsługą serwisową o 66 proc. Przychody z usług chmurowych świadczonych przez IFS zwiększyły się o 61 proc. Zysk EBITDA narastająco od początku roku wzrósł zaś o 41 proc.

