Sytuacja na rynkach 13 września - EBC podniesie jutro stopy?

To trudno ocenić, chociaż to może być tzw. decyzja close-call, czyli osiągnięta minimalną przewagą głosów. Spekulacje na temat podwyżki o 25 punktów baz. do 4,00 proc. dla stopy depozytowej nasiliły się wczoraj wieczorem po tym, jak agencja Reuters powołując się na źródła w banku centralnym podała, że w nowe projekcje Europejskiego Banku Centralnego pokażą, że inflacja w 2024 r. pozostanie powyżej 3 proc. (w czerwcu tak nie było), co mogłoby legitymizować dalsze zacieśnienie polityki monetarnej.

Niemniej EBC spodziewa się jednocześnie spowolnienia wzrostu gospodarczego, a niektórzy, jak szef Banku Francji twierdzą, że inflacja minęła już swój szczyt. Oczekiwania wobec jutrzejszej podwyżki wzrosły do blisko 70 proc., choć to jednocześnie byłby ostatni ruch w cyklu. To zamieszanie nieco wsparło notowania euro, ale para EUR/USD nie zdołała wyjść ponad 1,0768 i dzisiaj rano cofnęliśmy się do 1,0735.

Dzisiaj w kalendarzu mamy ważne dane o inflacji CPI za sierpień w USA i to one sprawiają, że cześć inwestorów zwleka z decyzjami. Dolar jest minimalnie mocniejszy na szerokim rynku - pośród G-10 najgorzej radzą sobie AUD, GBP i EUR, ale są to zmiany nie przekraczające znacząco 0,2 proc. Dane o godz. 14:30 (inflacja CPI) mogą nadać kierunek i podbić zmienność po południu. Oczekiwania zakładają, że CPI przyspieszyła do 0,6 proc. m/n i 3,7 proc. r/r, ale kluczowa będzie bazowa CPI core - tu wzrost w ujęciu miesięcznym mógł pozostać na poziomie 0,2 proc., a w relacji rocznej wyhamować do 4,3 proc. z 4,7 proc. Każdy wyższy odczyt CPI core może wprowadzić krótkoterminowe zamieszanie. gdyż zwiększy wątpliwości, co do rodzącej się na rynkach "koncepcji" rozegrania scenariusza braku podwyżki stóp przez Fed późną jesienią.

Poza inflacją CPI w USA istotnych danych dzisiaj za bardzo nie ma. Wprawdzie o godz. 11:00 poznamy dane o lipcowej dynamice produkcji przemysłowej w strefie euro, ale raczej nie wpłyną one na spekulacje rynku, co do jutrzejszego komunikatu EBC.

EUR/USD - co jest ważniejsze?

Oczekiwania na podwyżkę stóp przez EBC już jutro, które gwałtownie wzrosły po ujawnieniu "przecieków" z banku centralnego versus inflacja CPI z USA, która teoretycznie może ustawić rynki pod kątem przyszłotygodniowego posiedzenia Fed (kluczowy będzie wtedy komunikat i projekcje makro). Co jest teraz ważniejsze? EUR/USD niejako utkwił w nieco szerszej konsolidacji pomiędzy 1,0715, a 1,0770.

Ale nawet, jeżeli publikowana dzisiaj o godz. 14:30 inflacja bazowa CPI core byłaby wyższa od oczekiwań na poziomie 4,3 proc. r/r, to spadek EUR/USD poniżej 1,07 mógłby być gwałtowny, ale chwilowy, gdyż rynek szybko powróciłby do wątku jutrzejszej decyzji EBC, która może być "close-call", a więc nieco zagadkowa (decydenci w strefie euro już kiedyś pokazali, że potrafili podnieść stopy procentowe przed kryzysem).