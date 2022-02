Sytuacja na Ukrainie w centrum uwagi na rynku złota

Wtedy, czyli ponad pół roku temu, okolice 1918 USD za uncję zadziałały jako skuteczny poziom oporu – i na razie działają podobnie także dzisiaj, ponieważ cena złota po dotarciu do nich delikatnie osunęła się w dół.

Co prawda pierwszy kurz po wczorajszej decyzji już opadł, jednak nastroje na globalnych rynkach finansowych pozostają napięte. Decyzja rosyjskiego prezydenta w zasadzie nie przesądza jeszcze o niczym, bo nie oznacza jednoznacznie konfliktu zbrojnego. Wiele będzie zależeć bowiem od tego, jak na nią zareagują kraje zachodnie.

Tak czy inaczej, na rynku złota największym wsparciem dla cen pozostaje właśnie obecna niepewność dotycząca sytuacji politycznej na świecie. Nawet jeśli nie dojdzie do otwartego konfliktu zbrojnego, to przedłużający się okres napięć i wprowadzanie kolejnych sankcji same w sobie mogą podtrzymywać ceny złota na poziomie przekraczającym 1900 USD za uncję.

Notowania złota – dane dzienne