Szacunkowe wyniki PGE za I kw.: powtarzalny zysk EBITDA 2,6 mld zł

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w I kwartale 2022 roku wyniósł 1 mld złotych wobec 0,8 mld złotych w I kwartale 2021 roku. Nakłady inwestycyjne wyniosły ok. 0,9 mld złotych, wobec 0,8 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w I kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 17,3 TWh i była na zbliżonym poziomie do wolumenu produkcji w I kwartale 2021 r.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii z segmentów energetyki konwencjonalnej i ciepłownictwa wyniosła 443,4 zł/MWh i była wyższa o około 195,8 zł w porównaniu z I kw. 2021 r. Średni koszt CO2 obu segmentów wyniósł 278 zł za tonę, o 168,6 zł więcej niż przed rokiem

"W I kwartale 2022 r. szczególne znaczenie mają rekordowe wyniki segmentów dystrybucji i energetyki odnawialnej. Dystrybucja wypracowała wynik EBITDA na poziomie blisko 800 mln zł, a energetyka odnawialna na poziomie ok. 500 mln zł. Działalność tych segmentów będzie podstawą funkcjonowania Grupy PGE po wydzieleniu aktywów węglowych" - powiedział prezes PGE Wojciech Dąbrowski, cytowany w komunikacie spółki.

"Na te obszary będziemy również przeznaczać w kolejnych latach większość nakładów inwestycyjnych. Przykładamy do nich szczególną wagę, ponieważ oprócz oczekiwanej odpowiedniej stopy zwrotu, inwestycje te będą także wspierały transformację energetyczną Grupy PGE i całej branży energetycznej" – dodał Dąbrowski.

Jak wskazała spółka, dzięki wysokim wolumenom produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego efekt wzrostu ceny uprawnień CO2 miał ograniczony wpływ na wynik segmentu energetyki konwencjonalnej. Segment odnotował EBITDA na poziomie 0,4 mld, czyli o 14 proc. mniej w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

Wzrost wolumenów dystrybuowanej energii elektrycznej o 3 proc. przyczynił się do poprawy wyniku segmentu dystrybucji, którego EBITDA wyniosła blisko 800 mln zł, co oznacza wzrost 21 proc. rok do roku.

O ponad 60 proc., do 200 mln zł spadł zysk EBITDA segmentu ciepłownictwa. W ocenie spółki znalazł się on pod presją rosnących kosztów CO2 oraz gazu, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego.

EBITDA segmentu energetyki odnawialnej wyniosła 0,5 mld złotych, co stanowi wzrost o 159 proc. rok do roku. Pozytywnie działały zarówno wyższe ceny energii na rynku spot, jak również znacznie lepsze warunki wietrzne - oceniła PGE.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrót wyniósł 0,6 mld złotych, o 62 proc. więcej niż przed rokiem. Utworzony w 2021 r. segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął zysk EBITDA w wysokości 16 mln złotych, czyli wyższy o 78 proc. w stosunku do I kwartału 2021 r.

Grupa Kapitałowa PGE jest największym w Polsce przedsiębiorstwem sektora elektroenergetycznego pod względem przychodów i generowanego zysku. Skarb Państwa ma ok. 57,4 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki.