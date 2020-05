Szansa na wzrostowy tydzień na rynku ropy naftowej

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej zakończyła się na wyraźnym plusie, a dzisiejszy poranek przynosi kontynuację zwyżek – aczkolwiek już o dużo mniejszej dynamice.

Notowania ropy naftowej gatunku WTI przekraczają już istotnie poziom 28 USD za baryłkę, a cena ropy Brent porusza się w okolicach 32 USD za baryłkę. Jeśli podczas dzisiejszej sesji nastroje się diametralnie nie zmienią, to ceny ropy zakończą ten tydzień na plusie.



Wczorajszy powiew optymizmu, który pojawił się na rynku ropy naftowej, wynikał z informacji o wzmożonym zużyciu ropy w Chinach w kwietniu, co miało związek ze wzrostem aktywności tamtejszych rafinerii. Chiny to jedna z największych globalnych gospodarek, więc popyt na ropę w Państwie Środka w znaczącym stopniu wpływa na oczekiwania związane ze światowym popytem.



Niemniej, inwestorzy na rynku ropy naftowej dalecy są od euforii. Globalne zapasy ropy naftowej pozostają ogromne, a popyt jest znacznie niższy niż możliwości produkcyjne. Niektórzy producenci starają się zniwelować ten efekt poprzez coraz bardziej śmiałe cięcia w wydobyciu ropy, jednak i tak są one o wiele niższe niż spadek popytu.



Wraz z otwieraniem się kolejnych gospodarek sytuacja po stronie popytowej będzie się poprawiać, jednak istotnym zagrożeniem jest potencjalna druga fala pandemii. Wzrost liczby zachorowań zaczął pojawiać się w krajach luzujących restrykcje, a to może powstrzymać kolejne państwa od zdecydowanych działań.