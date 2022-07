Szansa na zakończenie strajku pilotów latających dla linii SAS

Strajk pilotów latających dla SAS trwa od 4 lipca. W tym czasie linie odwołały ponad 1,2 tys. lotów, co z całą pewnością nie poprawiło ich trudnej sytuacji finansowej. Przewoźnik oszacował, że protesty kosztują go od 10 mln do 13 mln USD dziennie.

– To, co się teraz stało, to fakt, że poprosiliśmy strony, by od środy zebrały się w Sztokholmie w celu rozpoczęcia kolejnej tury rozmów – powiedział szwedzki mediator, Jan Sjolin.

Sjolin oraz rzecznicy norweskich i szwedzkich związków zawodowych pilotów potwierdzili wcześniejsze doniesienie duńskiej TV2 o wznowieniu rozmów.