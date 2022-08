Wszystko za sprawą pojawiających się na nowo szans na powrót irańskiej ropy naftowej na rynek. W poniedziałek Komisja Europejska wystosowała pismo z finalną propozycją wznowienia paktu nuklearnego z 2015 roku. Obecnie propozycja ta czeka na zatwierdzenie ze strony Stanów Zjednoczonych oraz Iranu. Tymczasem przedstawiciele Unii Europejskiej ocenili, że finalna propozycja powinna się pojawić na rynku już w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Oczywiście sam fakt pojawienia się propozycji porozumienia nie oznacza automatycznie zwiększonej produkcji i eksportu ropy naftowej z Iranu – na tego typu detale zapewne jeszcze przyjdzie nam poczekać. Natomiast pewne jest, że Iran ma ku temu możliwości: kraj ten niegdyś był drugim największym producentem ropy naftowej w kartelu OPEC i potencjalnie mógłby zwiększyć eksport ropy o 1-1,5 mln baryłek dziennie (czyli ok. 1,5 proc. globalnej podaży) w ciągu pół roku.

DM BOŚ

Na razie optymizm dotyczący irańskiego paktu nuklearnego jest stłumiony. Jak na razie, pojawiające się już wielokrotnie rozmowy na ten temat oraz mniej lub bardziej optymistyczne wypowiedzi polityków nie zmieniły wiele w kontekście realnej produkcji i eksportu ropy naftowej. Z tej przyczyny, wielu inwestorów najzwyczajniej nie wierzy w to, że ropa naftowa z Iranu szybko na rynku się pojawi. Jeśli więc będą na to realne szanse, to ceny ropy naftowej mogą zanotować wyraźniejszy akcent spadkowy.