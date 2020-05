KGHM od poniedziałku dostarczy pierwszą partię płynu biobójczego

30 tys. litrów płynu biobójczego nitrosept, produkowanego dziennie przez należącą do KGHM spółkę Nitroerg będzie od poniedziałku dostarczane do szpitali, placówek medycznych i publicznych. To będzie darowizna - poinformował prezes firmy Marcin Chludziński.