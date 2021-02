Szczepionka przeciwko koronawirusowi stworzona przez koncern Johnson&Johnson jest bezpieczna i skuteczna - stwierdzili przedstawiciele amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), co stanowi kluczowy krok na drodze do wprowadzenia medykamentu do obrotu.

Johnson&Johnson;Raysonho@Open Grid Scheduler/Grid Engine/Wikimedia Commons/Domena publiczna