Szczepionka Moderny zatwierdzona w Wielkiej Brytanii

Brytyjskie organy regulacyjne zatwierdziły szczepionkę Moderny przeciwko COVID-19. To trzeci medykament dopuszczony do obrotu w Wielkiej Brytanii.

Brytyjski regulator ds. leków poinformował w piątek, że zatwierdził szczepionkę amerykańskiej firmy, potwierdzając wcześniejsze doniesienia Bloomberga.

Wielka Brytania zamówiła dodatkowe 10 mln dawek szczepionki Moderny, zwiększając sumę do 17 mln dawek. Zastrzyki mają zostać dostarczone wiosną.

Medykament stworzony przez Modernę jest trzecim zatwierdzonym do użytku w Wielkiej Brytanii. Szczepionka Pfizera zyskała akceptację na początku grudnia, a AstraZeneca pod koniec grudnia. Premier Boris Johnson chce zaszczepić 15 mln osób do 15 lutego. Do tej pory co najmniej jeden zastrzyk otrzymało 1,5 mln osób.

Akcje Moderny wzrosły o 1,7 proc. w przedrynkowych obrotach w USA.