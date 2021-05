Szczepionka przeciw Covid-19 wystrzeliła wyniki Moderny

Pierwszy kwartał bieżącego roku okazał się bardzo udany dla koncernu Moderna. Amerykański producent szczepionki przeciw Covid-19 odnotował po raz pierwszy, sięgający ponad 1 mld USD zysk.

Same przychody ze sprzedaży wspomnianej szczepionki oszacowane zostały na 1,7 mld USD, zaś całkowite były o 200 mln USD wyższe. Oznacza to gigantyczny ich skok względem analogicznego okresu 2020 r. kiedy to całkowita sprzedaż miała wartość… zaledwie 8 mln USD.

Zysk koncernu farmaceutycznego z Massachusetts po pierwszych trzech miesiącach 2021 r. zamknął się kwotą 1,2 mld UD co daje 2,84 USD na akcję. Tymczasem rok wcześniej spółka notowała stratę rzędu 124 mln USC (0,35 USD na akcję).

O ile EPS zdołał przebić konsensus rynkowy na poziomie 2,39 USD, o tyle analitycy liczyli na nieco wyższe przychody, w kwocie około 2 mld USD.

Moderna podwyższyła prognozę sprzedaży szczepionki w 2021 r. o 4,3 proc. do 19,2 mld USD. Koncern spodziewa się, że produkcja szczepionki może wzrosnąć do 3 mld dawek w 2022 r.