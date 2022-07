Szef bankowości inwestycyjnej Deutsche Banku odchodzi

Drew Goldman, który przez ponad 20 lat pełnił wiele kierowniczych funkcji, chce spróbować swoich sił poza bankowością inwestycyjną - pisze agencja. Jego obowiązki przejmą regionalni liderzy:

Bruce Evans - Ameryka Północna i Południowa

Henrik Johnsson i Berthold Fuerst - Europa

Mayooran Elalingam - Azja

Goldman pełni swoją obecną funkcję od 2019 r. i wcześniej pomagał w budowaniu globalnych bankowości inwestycyjnej Deutsche Banku w zakresie nieruchomości, gier, zakwaterowania i rozrywki. Doradzał przy kilku znaczących transakcjach, w tym przy wykupie Starwood Hotels and Resorts Worldwide Inc przez Marriott International Inc w 2016 roku - pisze Reuters.