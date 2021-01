Andrew Bailey, szef Banku Anglii uważa, że żadna z istniejących kryptowalut nie przetrwa w dłuższej perspektywie czasu, donosi Reuters.

Podczas wirtualnej dyskusji zorganizowanej na rozpoczętym w poniedziałek wirtualnym forum ekonomicznym w Davos, Bailey argumentował, że żadna z obecnych kryptowalut nie ma struktury, która czyniłaby prawdopodobnym jej przetrwanie w dłuższej perspektywie czasu.

- To kwestia ludzi mających pewność, że ich płatność będzie dokonana czymś, co ma stabilną wartość, ostatecznie wiążąca bank z tym, co nazywamy pieniądzem fiducjarnym, który ma związek z państwem – powiedział Bailey.