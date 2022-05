Szef Bundesbanku: inflacja w Niemczech sięgnie prawie 7 proc. w tym roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Joachim Nagel ponownie wzywa EBC do podwyższania stów w lipcu wskazując, że inflacja w Niemczech będzie w tym roku wynosiła prawie 7 proc., informuje Reuters.

We wtorek szef banku centralnego Niemiec mówił, że chciałby, aby Europejski Bank Centralny zakończył w czerwcu ilościowe luzowanie, a w następnym miesiącu ogłosił podwyżkę stopy depozytowej, wynoszącej minus 0,5 proc. Ostrzegał, że jeśli EBC nie zadziała szybko w obliczu rekordowej inflacji, to później może zostać zmuszony do podejmowania dużo bardziej zdecydowanych kroków.