Szef Eurogrupy: dzięki szczepieniom widać światełko w tunelu

Przewodniczący Eurogrupy Paschal Donohoe ostrzegł w poniedziałek na konferencji prasowej, że pandemia koronawirusa może pogłębić istniejące wcześniej nierówności w strefie euro. Dodał jednak, że dzięki programom szczepień w UE, widać światełko w tunelu.

"Chociaż dostrzegamy to ryzyko, to przyjmujemy również do wiadomości, że w ostatnich tygodniach nastąpił bardzo pozytywny rozwój. Dzięki programom szczepień, które są wdrażane w całej Europie, możemy teraz zobaczyć światło na końcu tunelu. Ale oczywiście nie ma czasu na samozadowolenie, ponieważ pojawiają się nowe fale i nowe warianty wirusa" - mówił irlandzki polityk po wideokonferencji ministrów finansów strefy euro.