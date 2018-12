Szef eurogrupy zapowiada na 2019 rok prace nad budżetem dla strefy euro

Przewodniczący eurogrupy Mario Centeno zapowiedział w piątek przed rozpoczęciem drugiego dnia szczytu UE rozpoczęcie w przyszłym roku prac nad stworzeniem budżetu dla strefy euro. Przywódcy unijni mają w piątek przyjąć mandat dla tych negocjacji.

Trwający od czwartku szczyt unijny w Brukseli ma zakończyć się w piątek dyskusją poświęconą sytuacji w eurolandzie. Wezmą w nim udział zarówno kraje, które przyjęły wspólną walutę, jak i te, które posługują się własną.



W tym punkcie przywódcy mają przyjąć mandat dla ministrów finansów do negocjacji w sprawie przyszłego budżetu dla strefy euro. Kwestia ta budzi kontrowersje wśród państw, które nie mają wspólnej waluty, w tym w Polsce. Pojawiają się obawy o tworzenie UE dwóch prędkości.



"W ciągu tylko kilku tygodni przeszliśmy od czegoś, co było niemożliwe do czegoś, co wydaje się prawdopodobne jeśli chodzi o budżet dla strefy euro. Dziś, mam nadzieję, przywódcy przyjmą mandat, aby kontynuować prace nad instrumentami budżetowymi, aby promować konwergencję i konkurencyjność strefy euro. To ważny dzień dla nas wszystkich" - wskazał Centeno.



Pytany, jakie są główne plany prac eurogrupy na 2019 rok odpowiedział, że będzie to właśnie ten budżet.



Szczyt ma też w piątek zatwierdzić wypracowane przez eurogrupę rozwiązania dotyczące reformy architektury strefy euro, które mają wzmocnić ją przed przyszłymi kryzysami gospodarczymi.



Chodzi o porozumienie w sprawie reformy strefy euro osiągnięte w grudniu. Dotyczy ono wzmocnienia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS) dla krajów przeżywających kryzysy oraz rozwiązań dla będących w kłopotach banków. Centeno podkreślił w piątek, że to porozumienie sprawi, iż strefa euro będzie silniejsza.



Według wcześniejszych zapowiedzi szefa eurogrupy, specjalny instrument budżetowy dla strefy euro miałby być nakierowany na zmniejszanie różnic między państwami eurolandu oraz zwiększanie ich konkurencyjności.