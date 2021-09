Obecny okres podwyższonej inflacji w USA jest wynikiem otwierania się gospodarki po pandemii i nie prowadzi do nowego reżymu wysokiej inflacji w przyszłości, powiedział w środę szef Fed Jerome Powell.

- Od pewnego czasu my oraz inni prognozujemy, że obecny wzrost inflacji nie prowadzi do nowego porządku inflacyjnego, w którym inflacja pozostaje wysoka przez kolejne lata – powiedział Powell podczas konferencji zorganizowanej przez Europejski Bank Centralny.

Jerome Powell, fot. Bloomberg

Szef Fed podkreślił, że obecna wysoka inflacja to skutek ograniczonej podaży w czasie mocnego wzrostu popytu i jest konsekwencją otwierania się gospodarki po zamknięciu wymuszonym przez pandemię.

- To proces, który ma początek, środek i koniec – powiedział Powell. – Jest bardzo trudno powiedzieć, jak duże będą skutki, ani jak długo będą trwać, ale oczekujemy, że to się cofnie i że to minie – dodał.