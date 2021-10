Raphael Bostic, szef Fed w Atlancie powiedział, że nastąpił postęp w sprawie rozpoczęcia redukcji zakupów obligacji przez bank centralny, informuje Reuters powołując się na The Financial Times.

- Myślę, że dokonał się postęp i im wcześniej zaczniemy to robić, tym lepiej – powiedział Bostic w wywiadzie dla The Financial Times.

Wskazał w nim, że sytuacja na rynku pracy poprawiła się wystarczająco, aby bank centralny rozpoczął redukowanie zakupów obligacji. Obecnie przeznacza na to 120 mld USD miesięcznie. Raphael Bostic, fot. Bloomberg To kolejny sygnał we wtorek, że na początku listopada Fed ogłosi rozpoczęcie redukcji zakupów obligacji. Wcześniej wiceszef banku centralnego Richard Clarida oświadczuł, że warunki wymagane do rozpoczęcia redukowania zakupów obligacji przez Rezerwę Federalną zostały spełnione.

