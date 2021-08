Po kolejnym miesiącu lub dwóch wyraźnego wzrostu liczby miejsc pracy amerykański bank centralny powinien zacząć redukować zakupy obligacji i powinien robić to szybciej niż w przeszłości, uważa szef Fed w Atlancie Raphael Bostic.

Podczas webinaru w poniedziałek Bostic odniósł się do piątkowego raportu z rynku pracy w lipcu, który pokazał, że gospodarka dodała 943 tys. miejsc pracy, dużo więcej niż oczekiwano.

– Moim zdaniem, jeśli będziemy kontynuować to przez następny miesiąc lub dwa, to dokonamy znaczącego postępu w kierunku celu i powinniśmy pomyśleć jaka powinna być nasza nowa polityka – powiedział szef Fed w Atlancie.

Raphael Bostic, fot. Bloomberg

Bostic jest członkiem FOMC do końca roku. Należy do „jastrzębi”. Opowiada się za podwyżką stóp pod koniec 2022 roku. To kolejny w ostatnim czasie członek władz Fed, który opowiedział się za redukcją zakupów obligacji przez bank centralny, przeznaczający obecnie na to 120 mld USD miesięcznie.

- Teraz myślę o okresie październik-grudzień, ale jeśli dane będą bardzo dobre, tak jak w ostatnim raporcie, albo jeszcze lepsze, jestem otwarty aby to przyspieszyć – powiedział Bostic.

W lipcu gospodarka dodała najwięcej miejsc pracy od prawie roku, a stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od początku pandemii.

- Jestem za zrobieniem tego względnie szybko - powiedział o redukowaniu zakupów obligacji szef Fed w Atlancie. – Gospodarka jest dzisiaj w całkiem innym miejscu i jestem całkiem pewny, że rynki będą funkcjonować nawet przy szybszym wycofywaniu wsparcia. Skłaniałbym się do spróbowania zakończenia redukowania zakupów w krótszym okresie niż w poprzednich rundach – dodał.

Bostic nie podał konkretów, ale niedawno szef Fed w St. Louis sygnalizował, że rozpoczęcie redukowania zakupów powinno nastąpić jesienią i zakończyć się do marca.