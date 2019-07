Déjà vu ma smak chipsów

„Snack snack snack wylądował już kosmiczny smak. Star star star to gwiezdny chrupków czar” — ten motyw reklamowy pamięta prawie każde dziecko wychowywane w latach 90. Star Foods, producent chrupek i chipsów, trafił pod koniec 2005 r. do rąk koncernu PepsiCo, a budująca firmę przez kilkanaście lat rodzina Mitzalis zniknęła na prawie dekadę z polskiej branży spożywczej. Powróciła bez rozgłosu. Epaminontas Mitzalis wybudował w Radomiu fabrykę... chrupek i chipsów i już wie, że będzie ją rozbudowywał. Tym razem nie po to, żeby sprzedać. Ciągnie wilka do lasu Epaminontas Mitzalis to niejedyny przykład biznesmena z branży spożywczej, który po sprzedaży biznesu powraca do budowy kolejnego w tym samym sektorze. Najbardziej znanym przykładem jest Zbigniew Grycan, który po Zielonej Budce zaczął tworzyć Lodziarnie Firmowe Grycan. Nie był o tyle bezpośrednim konkurentem nowych właścicieli, że postawił na wyższą półkę i rozwój sieci lokali. Niedługo poza rybami wytrzymał Jerzy Malek, zwany królem łososia. Gdy sprzedał Morpol, czołowego przetwórcę łososia, firmie Marinve Harvest, czołowemu jego producentowi, zabrał się za...