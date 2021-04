Robert Kaplan, szef Fed w Dallas wezwał do rozpoczęcia rozmowy o ograniczeniu stymulacji gospodarki przez bank centralny, informuje Reuters.

- Jesteśmy w miejscu gdzie widzimy nadmiar i nierównowagę na rynkach finansowych – powiedział Kaplan w piątek podczas wirtualnego wystąpienia przez jedną z amerykańskich regionalnych izb handlowych.

Szef Fed w Dallas zwrócił uwagę na „historycznie” wysokie ceny akcji, małe spready kredytu i rosnące szybko ceny domów.

- Myślę, że przy najbliższej okazji byłoby właściwe rozpoczęcie rozmów o skorygowaniu zakupów – powiedział Kaplan odnosząc się do programu banku centralnego, w ramach którego kupuje on co miesiąc obligacje na rynku za 120 mld USD.

Robert Kaplan, fot. Bloomberg

Reuters zwraca uwagę, że stanowisko szefa Fed w Dallas różni się zasadniczo od tego co mówił niedawno szef całego banku centralnego USA. Jerome Powell w tym tygodniu sygnalizował, że jest zbyt wcześnie aby myśleć o ograniczaniu wsparcia Fed udzielanego gospodarce. Mówił, że choć rośnie ona wyraźnie, to jest wciąż daleko od osiągnięcia celu inflacyjnego, wynoszącego 2 proc.

Kaplan w piątek sygnalizował, że w jego ocenie bank centralny powinien zacząć podwyższać stopy w przyszłym roku, czyli o rok wcześniej niż przewiduje większość jego kolegów z Fed. Powołał się na deklarację banku centralnego, według której zakupy obligacji będą realizowane dopóki gospodarka nie osiągnie „znaczącego postępu” w realizacji dwóch celów: wzrostu i bezrobocia. Wskazał, że tegoroczny wzrost może przekroczyć prognozowane przez niego 6,5 proc., a stopa bezrobocia spaść z obecnych 6 proc. do 4 proc. na koniec roku.