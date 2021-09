Szef Fed w Dallas Robert Kaplan oczekuje niższego tempa tegorocznego wzrostu gospodarczego USA, ale mimo to opowiada się za rozpoczęciem redukcji zakupów obligacji przez Fed, informuje Reuters.

- Strach przed zakażeniem wywiera wpływ – powiedział Kaplan nawiązując do rosnącej w USA liczby przypadków zakażenia wariantem delta koronawirusa.

Robert Kaplan, fot. Bloomberg

Szef Fed w Dallas przewiduje wolniejsze tempo zatrudniania we wrześniu i osłabienie popytu w całym trzecim kwartale. Podkreśla jednocześnie, że nie spodziewa się, aby ta sytuacja utrzymała się przez dłuższy czas. Zdecydował się jednak obniżyć prognozę tegorocznego tempa wzrostu gospodarczego w USA z 6,5 proc. do 6,0 proc. Zaznaczył, że mimo to nadal opowiada się za rozpoczęciem jeszcze w tym roku redukcji zakupów obligacji przez Fed, wynoszących obecnie 120 mld USD miesięcznie.