Szef Fed w Nowym Jorku: wysokie ceny aktywów są uzasadnione

Szef Fed w Nowym Jorku John Williams powiedział, że wysokie ceny akcji i innych aktywów są uzasadnione w związku ze wzrostem gospodarki i niskimi stopami procentowymi.

Williams powiedział, że obecny poziom cen na rynkach nie martwi go.

- Uczestnicy rynku i inwestorzy na całym świecie patrzą na rozpoczynający się rok i gospodarkę, przed którą jest całkiem mocne odbicie i ekspansja trwająca kilka lat i to wspiera wysokie wyceny – powiedział.

Szef Fed w Nowym Jorku zasygnalizował, że polityka monetarna pozostanie akomodacyjna.

- Myślę, że fundamentalnym motorem jest optymizm wśród inwestorów, że gospodarka USA i globalna mają przed sobą mocne odbicie i wzrost, a także oczekiwanie utrzymania niskich stóp jeszcze długo – powiedział Williams.

Odnosząc się do monetarnych i fiskalnych działań stymulacyjnych w okresie pandemii podkreślił, że nie obawia się iż zrobiono zbyt dużo.

- Nie obawiam się tego, czy fiskalne wsparcie będzie nadmierne. Tak naprawdę, to chciałbym zobaczyć gospodarkę, która wraca do pełnej siły tak szybko jak to możliwe – powiedział Williams.