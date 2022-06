Szef IATA: branża lotnicza odzyska rentowność w 2023 r.

– Nawet jeżeli do pierwszego kwartału będzie istniała rozbieżność między przepustowością a popytem, to w 2023 roku branża odzyska rentowność – powiedział dyrektor generalny IATA, Willie Walsh. Dodał on, że obecna sytuacja na rynku ,,nie jest niepokojąca’’.

Według danych udostępnionych przez Walsha, w 2022 roku linie lotnicze wciąż będą musiały mierzyć się ze stratami powodowanymi przez COVID-19. Ich poziom zmaleje jednak do ok. 12 mld USD z 52 mld USD odnotowanych w 2021 roku.

IATA zrzesza 290 linii lotniczych, w tym PLL LOT. Stowarzyszenie odpowiada za 83 proc. całkowitego ruchu lotniczego.