"Zakładamy że ten wskaźnik overnightowy zostanie przez GPW Benchmark wypracowany, zostanie rozpoczęta jego publikacja w takim terminie i z takim wyprzedzeniem, że będzie możliwe przejście na jego stosowanie w umowach kredytu hipotecznego od 1 stycznia. (...) Naszym wariantem bazowym, jak sądzę wariantem bazowym zarówno GPW Benchmark jak i banków, jest to, że ten wskaźnik zacznie być opracowywany, GPW Benchmark może rozpocząć jego publikację już w krótkim stosunkowo czasie" - powiedział Jastrzębski w środę.

We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zmiany dotyczące wskaźnika bazowego, na podstawie którego ustalane jest oprocentowanie kredytów mieszkaniowych. Obecnie takim wskaźnikiem jest WIBOR.

"Wprowadzimy mechanizmy, które pomogą obywatelom w spłacie kredytów poprzez niższą wartość referencyjną. WIBOR zostanie zastąpiony nową stawką. Jeśli sektor bankowy jej nie wypracuje, to będzie to stawka overnight POLONIA liczona przez NBP" - mówił we wtorek szef rządu. Jak wyjaśnił, nowy wskaźnik ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku.

Podczas kongresu Impact'22 szef KNF stwierdził, że stawka POLONIA pojawiła się, żeby wskazać rozwiązanie, które wejdzie w życie, jeżeli nie nastąpi tranzycja na nowy wskaźnik do końca tego roku.

"Wariantem bazowym jest ten nowy wskaźnik opracowywany przez administratora zgodnie z regulacjami BMR i pod nadzorem KNF-u. POLONIA jest wariantem rezerwowym na wypadek, gdyby z jakichś względów to się nie powiodło, ale zakładamy, że to się powiedzie" - powiedział Jastrzębski.