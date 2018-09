Szef MAEA: energetyka jądrowa niezbędna do walki ze zmianami klimatu

Walka ze zmianą klimatu jest prawie niemożliwa bez energetyki jądrowej - podkreślił w poniedziałek szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Yukiya Amano, otwierając spotkanie Rady Gubernatorów tej agencji.

Argumentował, że jeśli nie wykorzysta się całego potencjału energii jądrowej, światu trudno będzie przeciwdziałać zmianom klimatycznym. Amano, który z powodu choroby nie mógł przedstawić swego stanowiska osobiście, powołał się na najnowsze prognozy MAEA.



Pesymistyczny scenariusz brany pod uwagę przez MAEA to spadek łącznej mocy elektrowni atomowych na świecie o 10 proc. do 2030 roku, dalszy spadek do 2040 roku, a następnie wzrost do 2050 roku, ale bez osiągnięcia z powrotem obecnego poziomu.



Natomiast optymistyczny scenariusz MAEA, to łączny wzrost mocy elektrowni atomowych na świecie o 30 proc. do 2030 roku.



W 2017 r. energetyka jądrowa miała ok. 10 proc. udziału w globalnej produkcji energii elektrycznej. W elektrowniach atomowych na świecie działa obecnie 455 reaktorów.