Szef OECD i inwestorzy mówią o szansach na rozwój gospodarczy Polski

Polska dotychczas stosunkowo dobrze przetrwała kryzys Covid-19, pandemia pogłębiła pewne problemy, ale jestem przekonany, że uda się je przezwyciężyć - pisze w piątek we francuskim dzienniku "L'Opinion" szef OECD Angel Gurria. To idealny czas, by zainwestować w polskie spółki - ocenia amerykański inwestor Tim Draper.

"Teraz jest idealny czas, by przyjrzeć się inwestycjom w Polsce. Ten region zawsze dysponował świetnymi technologiami, ale teraz zaczyna je łączyć z rynkiem. Jeżeli chodzi o zrozumienie systemu rynkowego Polska wyprzedza inne kraje regionu o całą generację" - tłumaczył jeszcze w ubiegłym roku Draper na łamach branżowego portalu sifted.eu.