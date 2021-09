Sekretarz generalny OPEC Mohammed Barkindo oświadczył, że gaz ziemny drożeje z powodu przechodzenia na inne, „zielone” źródła energii, informuje Reuters.

Gaz ziemny jest rekordowo drogi w wielu miejscach w Europie. Od początku tego roku zdrożał nawet o 280 proc., co wywołało obawy zwiększenia rachunków końcowych odbiorców ze szkodą dla konsumpcji i skutkiem w postaci wyższej inflacji.

- Rozmawiałem o nowej premii, która pojawiła się na rynkach energii, nazywaną przeze mnie premią za przejście – powiedział Barkindo w CNBC.

Mohammed Barkindo, sekretarz generalny OPEC, fot. Bloomberg

Wieloletni szef kartelu naftowego krytycznie odniósł się do, jego zdaniem, nadmiernie emocjonalnego podejścia do polityki energetycznej i zmiany klimatu. Jego zdaniem doszło do „błędnej interpretacji faktów”.