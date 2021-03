Simon Thompson, szef rady dyrektorów Rio Tinto odejdzie ze spółki z powodu zniszczeń, które koncern górniczy spowodował w miejscach ważnych dla kultury Aborygenów.

W ubiegłym roku prace prowadzone w kopalni rudy żelaza Rio Tinto spowodowały zniszczenia dwóch jaskiń w zachodniej Australii, w których wcześniej odkryto zabytkowe przedmioty świadczące o obecności ludzi od dziesiątków tysięcy lat. Wywołany tym skandal doprowadził do rezygnacji prezesa spółki i jego dwóch zastępców.

fot. Bloomberg

Simon Thompson ogłosił właśnie, że ustąpi ze stanowiska szefa rady dyrektorów po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy w przyszłym roku.

- Jestem w najwyższym stopniu odpowiedzialny za błędy, które doprowadziły do tych tragicznych wydarzeń – przyznał.

W grudniu parlament Australii nakazał Rio Tinto naprawić szkody. Przeprowadzone dochodzenie wykazało, że koncern „znał wartość tego, co niszczył, ale mimo to wysadził to w powietrze”.