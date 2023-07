Szef Stellantis: Europa stoi w obliczu “inwazji” tanich chińskich aut

Carlos Tavares, prezes koncernu motoryzacyjnego Stellantis ostrzega przed zbliżającą się „inwazją” tanich chińskich aut, informuje The Telegraph.

Tavares powiedział, że Stellantis, właściciel marek m.in. Peugeot, Fiat i Jeep, stara się uzyskać niższe ceny u dostawców aby obniżyć koszty i móc konkurować z autami z Chin, o jedną czwartą tańszymi od europejskich. Podkreślił, że ambicje eksportowe chińskich producentów mają skalę „inwazji”. Zauważył, że niższe koszty pracy i lepiej rozwinięte łańcuchy dostaw w obszarze akumulatorów do aut elektrycznych dają wciąż chińskim producentom znaczącą przewagę konkurencyjną.

Carlos Tavares, fot. Bloomberg

The Telegraph przypomina, że Europa dopiero planuje budowę wielu gigafabryk akumulatorów, a działających jest wciąż mniej niż tuzin. Tymczasem w Chinach jest ich ponad sto. Przewaga Chin widoczna jest również w inwestycjach w pozyskanie litu, kluczowego w produkcji akumulatorów.

The Telegraph zwraca uwagę, że dotychczasowe działania Stellantis mające na celu obniżenie kosztów spółki pozwoliły jej zwiększyć zysk w pierwszej połowie tego roku do 10,9 mld EUR z 8 mld EUR rok wcześniej. Sprzedaż wzrosła o 12 proc. do 98 mld EUR.