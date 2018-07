Szef Warmińsko-Mazurskiej SSE o nowej ustawie: jest już kolejka chętnych do inwestycji

Jest już kolejka chętnych do uzyskania wsparcia na podstawie nowych zasad - mówi PAP szef Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o przepisach, które weszły w życie w minioną sobotę. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cała Polska staje się specjalną strefą ekonomiczną (SSE).

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Grzegorz Smoliński przypomniał w poniedziałek w rozmowie z PAP, że nowe przepisy dają możliwość włączania do strefy inwestycji na gruntach prywatnych, a te inwestycje, jak podał, należą do największych.



"Dzięki nowej ustawie przedsiębiorcy będą mogli uzyskiwać decyzje o wsparciu na 15 lat. Nie będzie wygaszenia stref 31 grudnia 2026 r." - mówił.



Ocenił, że gdyby nie nowe możliwości, to zainteresowanie inwestorów byłoby coraz mniejsze, ponieważ możliwość uzyskania pomocy publicznej byłaby już mocno ograniczona czasowo.



Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA, podsumowując pierwsze półrocze 2018 r., poinformował, że firmy, które w tym czasie otrzymały zezwolenia na działalność zadeklarowały nakłady inwestycyjne w wysokości co najmniej 152 mln zł. Przedsiębiorstwa mają zatrudnić 153 pracowników.



Zezwolenia w 2018 roku dostało osiem przedsiębiorstw z kapitałem polskim (po dwa zezwolenia dostały dwie firmy-PAP) i jedna firma z kapitałem niemieckim.



Wśród tych inwestorów jest piekarnia i cukiernia Marek Szabelski, która za 12 mln zł w Pieckach wybuduje zakład produkcji pieczywa, ciast i słodyczy. Za 25 mln zł w Nidzicy spółka New Energy Transfer zbuduje zakład zajmujący się budową instalacji do zamiany ciepła w chłód oraz na potrzeby produkcji wody gorącej i produkcji wody odsolonej. Także w Nidzicy firma Blue Bird Poland za 17,8 mln zł chce zbudować zakład produkujący innowacyjne fotele hybrydowe - pierwsze na świecie krzesła biurowe, na których można przybrać pozycję klękosiadu.



Również w Nidzicy za 10,5 mln zł powstanie fabryka mebli tapicerowanych spółki MK Design, a za 2 mln zł firma Pur rozbuduje zakład produkcji stelaży do mebli tapicerowanych. Bruss w Mrągowie za 40 mln zł rozbuduje zakład produkcji części do silników samochodowych. Inne firmy planują rozbudowę zakładów z branży spożywczej i kosmetycznej.



W Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej w sumie 105 inwestorów uzyskało 138 zezwoleń; wartość nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw wynosi 6,3 mld zł; firmy utworzyły 11,3 tys. miejsc pracy.



Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji umożliwia zwolnienia podatkowe dla inwestorów na 10-15 lat. Z zachęt będą mogły korzystać nie tylko duże, ale przede wszystkim mikro, małe i średnie firmy.



Wkrótce mają być też gotowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy, które określą szczegółowe kryteria (jakościowe i ilościowe) przyznawania ulg dla przedsiębiorców oraz przypiszą poszczególne województwa i powiaty poszczególnym zarządzającym obszarów, czyli dotąd funkcjonującym SSE. Jedna SSE będzie zarządzała kilkoma sąsiadującymi ze sobą obszarami/województwami.



Ustawa przewiduje, że o ulgi podatkowe i preferencyjne warunki będzie mogła wystąpić każda firma w każdym mieście czy gminie. Przy czym preferowane będą np. inwestycje związane z tworzeniem centrów badawczo-rozwojowych czy centrów usług wspólnych. Premiowani będą inwestorzy współpracujący z naszymi uczelniami, rozwijający ciąg dostawców w Polsce, tworzący dobre miejsca pracy, czyli takie, gdzie średnie wynagrodzenie jest wyższe niż średnia płaca krajowa. Równie ważne będzie też to, czy inwestor będzie należał do klastra (chodzi o to, by rozwijać współpracę w ramach pokrewnych sektorów).



Dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych ma się skrócić czas wydawania decyzji o wsparciu (dotychczas wynosił on od pół roku do dwóch lat). A mikro, małe i średnie firmy nie będą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania, ale tam gdzie im wygodniej.