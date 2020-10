Jagiełło: zmieniliśmy się z kolosa na glinianych nogach w lidera zmian

W kilka lat nadrobiliśmy dystans dzielący nas do najlepszych banków w Polsce, a teraz jesteśmy liderami zmian. Obecnie jednym z wyzwań, jakie stoją przed bankiem jest to, że nie mamy już prostego porównania do konkurencji – powiedział PAP Zbigniew Jagiełło, prezes PKO BP.