Szefernaker: nie jest dziś możliwe, żeby jedną ustawą rozwiązać wszystkie problemy frankowiczów

To są skomplikowane sprawy prawne i nie jest dziś możliwe, żeby jedną ustawą rozwiązać wszystkie problemy frankowiczów, powiedział w piątek wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker, odnosząc się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie.

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł w sprawie dotyczącej kredytu indeksowanego we frankach szwajcarskich. Orzeczenie to może mieć istotny wpływ na sytuację Polaków, którzy mają kredyty mieszkaniowe powiązane z tą walutą. Trybunał stwierdził, że prawo UE nie stoi na przeszkodzie unieważnieniu tego typu umów.



Do wyroku TSUE odniósł się w piątek w Polsat News wiceszef resortu spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Jak zaznaczył, wyrok unijnego trybunału sprawiedliwości nie jest wyrokiem generalnym, a "każdy z obecnych frankowiczów będzie musiał także swoją ścieżkę prawną przejść".



"Tok myślenia TSUE od pewnego czasu zmierzał do takiego wyroku. Oczywiście my również podjęliśmy jako parlament decyzję związaną z funduszem kredytobiorców. On oczywiście nie był taki, jaki był oczekiwany przez większość osób, które wzięły kredyt we frankach" - powiedział Szefernaker. Dodał, że fundusz "rozszerzał pomoc państwa wobec osób, które wzięły kredyty i mają ciężką sytuację materialną".



Wiceszef MSWiA podkreślił również, że niespełnienie obietnicy na taką skalę, na jaką życzyli sobie frankowicze "w moim przekonaniu jest jedynie małą ryską na wiarygodności Prawa i Sprawiedliwości".



"Prawo i Sprawiedliwość jest dziś partią wiarygodną. Nobody's perfect. Nie jesteśmy stowarzyszeniem aniołów i nie udało się wprowadzić wszystkiego o czym mówiliśmy, ale przeważającą rzecz zrobiliśmy i to my jesteśmy dziś wiarygodni, a nie opozycja" - ocenił.



Zapytany o ewentualne przyszłe działania w sprawie frankowiczów odpowiedział: "To są skomplikowane sprawy prawne i nie jest możliwe, żeby jedną ustawą rozwiązać problemy wszystkich frankowiczów".



"Na pewno dziś walczymy, żeby zdobyć każdy głos Polaków, żeby móc kontynuować tę naszą pracę po 13 października, to po pierwsze, i skupiamy się dzisiaj na tym, żeby wygrać wybory, a na pewno kwestia związana ze sprawami frankowiczów będzie uzależniona także od tych wszystkich wyroków i także od tego wyroku, który był" - powiedział.