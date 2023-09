Szefowa EBC: czyny mówią głośniej niż słowa

Christine Lagarde nie dała w poniedziałek żadnej wskazówki dotyczącej najbliższej decyzji Europejskiego Banku Centralnego w sprawie stóp, informuje Bloomberg.

- Czyny mówią głośniej niż słowa. Podwyższyliśmy naszą stopę polityki o łącznie 425 pkt. bazowych w okresie 12 miesięcy – rekordowe tempo w rekordowym czasie. I we właściwym czasie przywrócimy inflację do naszego średnioterminowego celu 2 proc. – powiedziała Lagarde w poniedziałek podczas wystąpienia w Londynie na seminarium zorganizowanym przez European Economics & Financial Centre.

14 września EBC ma zdecydować czy zrobić przerwę w zacieśnianiu polityki monetarnej w związku z oznakami słabnięcia gospodarki eurolandu, czy dokonać dziesiątej z rzędu podwyżki stóp w celu obniżenia inflacji przekraczającej wciąż 5 proc. Bloomberg przypomina, że na poprzednim posiedzeniu w lipcu Lagarde mówiła o uzależnieniu kolejnych decyzji od danych makro.

Rynek pieniężny widzi około 1 na 4 szansę podwyższenia głównej stopy we wrześniu o 25 pkt. bazowych do 4,0 proc. Przed publikacją w ubiegłym tygodniu danych o inflacji widział nawet 60 proc. Isabel Schnabel z zarządu EBC mówiła w ubiegłym tygodniu, że choć inflacja wciąż jest wysoka, to perspektywy gospodarki eurolandu są obecnie gorsze niż prognozowano w czerwcu. W poniedziałek członek Rady Prezesów EBC Mario Centeno ostrzegł, że rośnie ryzyko „zrobienia za dużo” jeśli chodzi o zacieśnianie polityki monetarnej.