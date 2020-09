Szefowa Europejskiego Banku Centralnego, Christine Lagarde uważa, że warto, aby rozważył on politykę tymczasowego „przestrzelenia” celu inflacyjnego, ogłoszoną niedawno przez amerykańską Rezerwę Federalną.

Podczas konferencji w środę we Franfurcie Lagarde powiedziała, że podczas przeglądu dotychczasowych działań EBC możliwe jest rozważenie przez bank centralny eurolandu polityki „nadgonienia” przez inflację dotychczasowego fiaska zbliżenia jej do wyznaczonego celu.

- Jeśli okaże się wiarygodna, taka strategia może wzmocnić zdolność polityki monetarnej do stabilizowania gospodarki – powiedziała Lagarde. – Stałoby się tak, bo obietnica przestrzelenia inflacji podwyższyłaby oczekiwania inflacyjne i tym samym obniżyła realną stopę procentową – dodała.

Wypowiedź szefowej EBC to jak dotąd najmocniejszy sygnał sugerujący możliwość zmiany celu inflacyjnego banku centralnego eurolandu, który obecnie to „poniżej, ale blisko 2 proc.”. Nie zdołano go osiągnąć pomimo lat stosowania potężnej stymulacji monetarnej.

Amerykańska Rezerwa Federalna wcześniej w tym roku ogłosiła, że celem jest inflacja wynosząca średnio 2 proc. Otworzyła tym samym możliwość „przestrzelenia” wcześniejszego celu wynoszącego 2 proc. Uznano to za deklarację utrzymania przez bank centralny bardzo niskiej stopy procentowej przez długi czas.