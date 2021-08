Fed powinien rozpocząć redukowanie zakupów obligacji pomimo ryzyka, którym jest dla gospodarki USA wariant delta koronawirusa, uważa Esther George, szefowa Fed w Kansas City.

- Myślę, że ważne jest, aby rozpocząć, a kwestie tempa, kalendarza i momentu zakończenia są dla mnie otwarte i jestem gotowa wysłuchać debaty na ten temat – powiedział George. – Najmniej jestem zainteresowania odkładaniem tej decyzji – dodała.

Zadeklarowała elastyczność co do tego kiedy redukowanie powinno się rozpocząć zaznaczając jednak, że powinno to nastąpić w tym roku aby „móc zacząć zmniejszać skalę akomodacji”.

George powiedziała, że można sobie wyobrazić iż zakażenia wariantem delta koronawirusa zaczną wpływać negatywnie na rynek pracy.

- Ale nie oczekuję obecnie, że to wykolei gospodarkę tak jak widzieliśmy w ubiegłym roku kiedy po raz pierwszy musieliśmy radzić sobie z wirusem – stwierdziła.