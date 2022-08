Szefowa Fed w San Francisco nie chce obniżek stóp tuż po zakończeniu podwyżek

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Mary Daly, szefowa Fed w San Francisco powiedziała, że bank centralny USA powinien podwyższyć stopy, a następnie utrzymać je przez pewien czas. Inwestorzy oczekują odwrócenia kursu, informuje Bloomberg.

- Musimy podwyższyć w tym roku główną stopę przynajmniej do wartości neutralnej, którą według mnie jest ok. 3 proc., choć prawdopodobnie raczej do restrykcyjnej, czyli trochę ponad 3 proc., potem jeszcze trochę powyżej 3 proc. w przyszłym roku - powiedziała Daly w wywiadzie telewizyjnym. – Uważam, że strategia podnieś i trzymaj jest tą, która historycznie nam się opłaciła – dodała.