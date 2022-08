Szefowa Fed w San Francisco otwarta na podwyżkę o 75 pkt. bazowych

Daly powiedziała, że nie chce dać się zmylić ostatniemu odczytowi inflacji. Podkreśliła, że przed następnym, wrześniowym posiedzeniem FOMC pojawią się kolejne dane z rynku pracy oraz o inflacji.

- Wciąż uważam, że 50 pkt. bazowych ma sens, ale jestem otwarta na 75 pkt. bazowych jeśli dane zmienią się na niekorzyść – powiedziała Daly w telewizji Bloomberg.

Mary Daly, fot. David Paul Morris/Bloomberg

W środę Departament Pracy poinformował, że inflacja spadła w USA w lipcu do 8,5 proc. z 9,1 proc. w czerwcu. Oczekiwano zniżki do 8,7 proc. Tydzień temu raport o rynku pracy w lipcu pokazał, że gospodarka stworzyła ponad 500 tys. miejsc poza rolnictwem, dwa razy więcej niż oczekiwano. Dobre dane makro spowodowały wzrost oczekiwań inwestorów na mniej agresywne działania banku centralnego USA, który podwyższał stopy o 75 pkt. bazowych na ostatnich dwóch posiedzeniach. Przedstawiciele Fed po publikacji danych dawali jednak do zrozumienia, że nie wpłyną one znacząco na działania.

- Nie chcemy złagodzenia warunków. Chcę aby pozostały zacieśnione – powiedziała Daly podkreślając, że inflacja nadal jest zbyt wysoka.

Szefowa Fed w San Francisco powtórzyła, że chciałaby wzrostu głównej stopy do ok. 3,4 proc. w tym roku i powyżej w przyszłym. Obecnie wynosi 2,25-2,50 proc.