Szefowa MRiPS: na świadczenie 800 plus przeznaczymy w przyszłym roku 70 mld zł

Świadczenie wychowawcze, które od 1 stycznia 2024 r. będzie wynosiło 800 zł., jest zmianą godnościową; dzisiaj bieda nie ma już twarzy dziecka - powiedziała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Dodała, że na 800 plus w przyszłym roku rząd przeznaczy 70 mld zł.

Prezydent Andrzej Duda podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Nowela podwyższa od 1 stycznia 2024 r. świadczenie 500 plus do 800 zł na dziecko.

Minister rodziny w rozmowie z PAP podkreśliła, że zmiany w programie "Rodzina 500 plus" to dalsza inwestycja w rodzinę.

"To kolejna zmiana, która pokazuje filozofię rządu Prawa i Sprawiedliwości, w jakim kierunku powinna pójść Polska. Inwestycja w drugiego człowieka jest dla nas priorytetem" - powiedziała Maląg.

I dodała: "kiedy mamy silną rodzinę, możemy mówić o silnym państwie". "Świadczenie, które zostało wprowadzone 1 kwietnia 2016 roku, pokazało nasz jednoznaczny kierunek. To zmiana godnościowa, dzisiaj bieda nie ma już twarzy dziecka" - dodała minister.

Zwróciła uwagę, że pandemia COVID-19 a potem wojna w Ukrainie negatywnie odbiła się na sytuacji ekonomicznej polskich rodzin. "Dlatego świadomie została podjęta decyzja o podniesieniu wysokości świadczenia o 60 proc., czyli od 1 stycznia 2024 r. będzie to 800 zł" - przypomniała szefowa MRiPS.

Wskazała, że dzięki temu programowi niektóre dzieci po raz pierwszy wyjechały na wakacje, uczęszczały na zajęcia dodatkowe, rozwijały swoje pasje i zainteresowania.

Minister podała, że wzrost świadczenia oznacza dodatkowe koszty dla budżetu państwa w wysokości 24 mld zł. "Świadczenie w przyszłym roku będzie kosztowało 70 mld zł. Obecnie pobiera je około 7 mln dzieci" - zaznaczyła Maląg.

Według wyliczeń rządowych, każde dziecko w rodzinie otrzyma z programu 9600 zł w ciągu roku.

Program "Rodzina 500 plus" został wprowadzony w kwietniu 2016 r. Początkowo świadczenie przysługiwało na każde kolejne dziecko aż do ukończenia 18 roku życia. Od lipca 2019 r. 500 zł miesięcznie otrzymywała każda rodzina z dzieckiem, bez względu na dochód. Jak podał rząd, dziecko, które otrzymuje 500 plus od 2016 r. do lipca 2023 r. łącznie dostało 44 tys. zł.

Od 1 stycznia 2024 r. kwota świadczenia wychowawczego zostanie podniesiona z 500 zł do 800 zł. ZUS sam zmieni jego wysokość. Dlatego nie trzeba będzie składać dodatkowego wniosku.