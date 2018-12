Szefowa MRPiPS: stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,8 proc.

Stopa bezrobocia w listopadzie wyniosła 5,8 proc. i była o 0,1 pkt. proc. wyższa niż miesiąc temu – poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Liczba bezrobotnych wyniosła ponad 950 tys. osób.

Zobacz więcej Elżbieta Rafalska fot.Mateusz Wlodarczyk/Forum

"Bezrobocie w listopadzie wzrosło o 0,1 proc. w porównaniu do października, ale w październiku i wrześniu było ustabilizowane. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w okresie jesienno-zimowym, to nie jest duży wzrost" – oceniła Rafalska podczas konferencji podsumowującej trzy lata pracy resortu.



Szefowa MRPiPS podkreśliła, że przybywa trwałych miejsc pracy, rośnie liczba zatrudnionych. Liczba pracujących Polaków w trzecim kwartale tego roku, jak podała, osiągnęła rekordowo wysoki poziom i wyniosła 16 mln 617 tys. osób.



Ministerstwo rodziny zaznacza, że od 1990 r. wskaźnik bezrobocia w listopadzie nigdy nie był tak niski, a najbardziej zbliżony zanotowano w listopadzie 1990 r. (5,9 proc.).



Według danych resortu wzrost stopy bezrobocia w listopadzie (w granicach od 0,1 do 0,2 pkt. proc.) zanotowano w 12 województwach. W 4 województwach: łódzkim, mazowieckim, śląskim i wielkopolskim poziom bezrobocia w stosunku do października nie zmienił się.



Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 3,1 proc.) utrzymuje się w woj. wielkopolskim, najwyższa w woj. warmińsko-mazurskim (10,1 proc.).



W urzędach pracy zarejestrowanych jest 951,6 tys. osób. To o 116,1 tys. osób mniej niż przed rokiem (spadek o 10,9 proc.). W listopadzie do urzędów pracy zgłoszono 107,6 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej.



W ostatnich 28 latach spadek bezrobocia w tym miesiącu notowano tylko cztery razy: w 1994 r., 2006 r., 2007 r. i 2017 r., ale wówczas – jak zaznacza resort – liczba bezrobotnych była znacznie wyższa niż obecnie.