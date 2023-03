Szefowa PE we Lwowie: nie będzie pokoju bez pociągnięcia Putina do odpowiedzialności za zbrodnie wobec Ukrainy

Roberta Metsola GONZALO FUENTES / Reuters / Forum

"Wielkim postępem jest to, co słyszałam teraz od prokuratora generalnego (Andrija) Kostina. Widzieliśmy bardzo dobre propozycje, spotykamy się z pracownikami ONZ. Musimy być pewni, że dysponujemy mechanizmem (prawnym-PAP) - przede wszystkim, by zebrać dowody, ale potem - by pociągnąć (winnych) do odpowiedzialności" - powiedziała Metsola.

Podkreśliła następnie, że niezbędne jest powołanie specjalnego trybunału, który zająłby się zbrodnią agresji. "Nie jest to już kwestia tego, w jaki sposób to uczynić, lecz - kiedy. Teraz, gdy widzimy przypadki badane na Ukrainie, a informacje zbierają różne kraje członkowskie (UE), USA i Wielka Brytania - chodzi o to, by pociągnąć (winnych) do odpowiedzialności, łącznie z Władimirem Putinem. Bez tego nie będzie pokoju" - powiedziała szefowa PE.

Zapewniła, że "ktokolwiek jest winny tych zbrodni, powinien ponieść odpowiedzialność". Wypowiedź Metsoli przekazała agencja Ukrinform.

Przewodnicząca PE odwiedziła w sobotę Lwów, gdzie spotkała się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Tego samego dnia szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zapowiedziała w komunikacie podpisanie porozumienia w sprawie utworzenia Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie.

"Rosja musi zostać pociągnięta do odpowiedzialności (...) Putina trzeba pociągnąć do odpowiedzialności. (...) Unia Europejska popiera rolę Międzynarodowego Trybunału Karnego. Uważamy również, że musi istnieć specjalny trybunał do ścigania rosyjskiej zbrodni agresji" - dodała von der Leyen.