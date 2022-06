Szefowie japońskich firm widzą negatywne skutki osłabienia jena

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Trzech na czterech szefow japońskich firm uważa, że ostatnie osłabienie jena negatywnie wpłynie na krajową gospodarkę, informuje Bloomberg.

Trochę ponad 30 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez japońskie stowarzyszenie menedżerów wskazało, że spadek jena do 20-letniego minimum wobec dolara obniży zyski ich firm. 26 proc. oczekuje ich zwiększenia z tego powodu. Prawie 81 proc. badanych uważa, że para dolar/jen utrzyma się poniżej 135 za dolara. Obecnie jen umacnia się o 0,5 proc do 133,52 za dolara. Wcześniej kurs dochodził do 134,54.