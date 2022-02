Szefowie MSZ krajów G7 wzywają Rosję do ograniczenia obecności militarnej u granic Ukrainy

Ministrowie spraw zagranicznych z grupy krajów G7 potwierdzili w sobotę, że nie dostrzegają żadnych dowodów na to, że Rosja ogranicza aktywność wojskową w pobliżu granic Ukrainy. Ministrowie podkreślili „poważne zaniepokojenie” sytuacją.

„Wzywamy Rosję do wybrania ścieżki dyplomacji, deeskalacji napięć, znaczącego wycofania sił wojskowych z rejonu sąsiadującego z granicami Ukrainy, a także do pełnego przestrzegania zobowiązań międzynarodowych” – zaapelowali ministrowie we wspólnym oświadczeniu.