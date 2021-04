Szejk Dubaju ma więcej posiadłości w Wielkiej Brytanii niż królowa

Mohammed bin Raszid al Maktum ma na Wyspach Brytyjskich ziemię i nieruchomości, których powierzchnia przekracza 40 tys. ha, co czyni go jednym z największych właścicieli ziemskich.

Portfolio nieruchomości należących do szejka Dubaju, a zarazem wiceprezydenta i premiera Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oraz jego bliskiej rodziny obejmuje rezydencje, stadniny i tereny jeździeckie w Newmarket, rezydencje w najbardziej ekskluzywnych dzielnicach Londynu oraz rozległe wrzosowiska, w tym mającą 25 tys. ha posiadłość Inverinate w Górach Szkockich.

Mapę prywatnych posiadłości Mohammeda bin Raszida al Maktuma sporządził „The Guardian”, korzystając z rejestrów gruntów i dokumentacji firm. Dokładna ich skala nie jest znana, bo większość nieruchomości jest własnością spółek offshore zarejestrowanych w rajach podatkowych Guernsey i Jersey. Rodzi to pytania o niejawny charakter własności dużej liczby obiektów w Wielkiej Brytanii oraz o to, czy ma to związek z tym, by unikać płacenia podatków, gdy nieruchomości są sprzedawane.

Prawnik szejka odmówił potwierdzenia jakichkolwiek szczegółów dotyczących nieruchomości, mówiąc, że jego sprawy finansowe są prywatne i poufne. Zaprzeczył jednak, by zostały zakupione przez firmy offshore lub że umowy zostały skonstruowane w celu uniknięcia brytyjskich podatków.

Szejk jest właścicielem ponad 40 tys. ha, co stanowi jedno ze źródeł jego pozycji i wpływów w Wielkiej Brytanii. Według Guya Shrubsole'a, eksperta w dziedzinie własności ziemskiej, portfolio plasuje go wśród największych posiadaczy w Wielkiej Brytanii i przewyższa powierzchnię osobistych posiadłości królowej Elżbiety II.