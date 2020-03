Sześciokrotny wzrost importu amerykańskiej soi do Chin

Pięć ostatnich sesji na rynku soi upływało pod znakiem wzrostów.

Dzisiaj notowania soi w Stanach Zjednoczonych nadal rosną, sięgając już okolic 8,90-9,00 USD za buszel. W kontekście długoterminowym, notowania soi pozostają w trendzie bocznym, rozpoczętym w połowie 2018 r. Na razie popyt na soję pozostaje spory, co wspiera stronę popytową na rynku tego towaru. Import soi do Chin (największego konsumenta i importera soi na świecie) w styczniu i lutym wzrósł łącznie o 14.2% rdr do poziomu 13,51 mln ton. Wyraźnie ożywił się import soi do Chin ze Stanów Zjednoczonych. W styczniu i lutym bieżącego roku wyniósł on łącznie 6,101 mln ton, co jest niemal sześciokrotnością wyniku z analogicznego okresu poprzedniego roku, kiedy to liczba ta wyniosła 1,044 mln ton. Niemniej, dla inwestorów nie jest to niespodzianka, ponieważ rok temu USA i Chiny były uwikłane w wojnę handlową, zaś teraz temat ten zszedł na dalszy plan. Zresztą, także w grudniu 2019 r. odnotowany był istotny wzrost importu amerykańskiej soi do Chin – wyniósł on 3,09 mln ton, czyli aż 44-krotnie więcej niż rok wcześniej.