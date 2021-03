Szłapka: będę wnioskował o ujawnienie protokołów z kontroli oświadczeń Daniela Obajtka

Protokoły z kontroli oświadczeń majątkowych Daniela Obajtka powinny być jawne. Będę o to wnioskował do szefa CBA – zapowiedział w niedzielę w Poznaniu lider Nowoczesnej Adam Szłapka. Polityk wskazał, że jedna z prezesek spółki-córki Orlenu miała wcześniej pracować w CBA.

Przewodniczący Nowoczesnej (KO) Adam Szłapka powiedział w czasie konferencji prasowej, że według jego informacji obecna prezes zarządu spółki Orlen Upstream Sylwia Kobyłkiewicz w latach 2006-2014 pracowała w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

"Wszystko wskazuje na to, że jest to osoba bardzo silnie związana z Danielem Obajtkiem i po skończeniu pracy w CBA jej kariera była w pełni zależna od Daniela Obajtka" – zaznaczył.

Jak wskazał poseł, w czasie, gdy obecny prezes PKN Orlen Daniel Obajtek był wójtem małopolskiego Pcimia, był zobowiązany do składania oświadczeń majątkowych. "To oświadczenie majątkowe było kontrolowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Widzieliśmy te oświadczenia majątkowe. W czasie, kiedy był wójtem gminy Pcim, jest więcej wydatków niż pieniędzy, które zarobił. No więc pytanie, jak wyglądała kontrola tego oświadczenia majątkowego Daniela Obajtka" – mówił polityk.

Szłapka zaznaczył, że będzie pytał o to w czasie posiedzenia sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych. "Ale też wystosuję pismo do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego (z pytaniem) kto kontrolował oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka i jaki zakres obowiązków miała, jeśli faktycznie pracowała, bo mamy wiarygodne informacje na ten temat, pani Sylwia Kobyłkiewicz" – powiedział Szłapka.

"Daniel Obajtek jest osobą, dzisiaj to wiemy na 100 proc., która powinna mieć bardzo dokładnie sprawdzone oświadczenia majątkowe. W związku z tym, po tych wszystkich informacjach, które się ukazały, uważam, że oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka, czy z czasów bycia wójtem gminy Pcim, czy pracy w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czy w Orlenie powinny być jawne. Co więcej, protokoły z kontroli tych oświadczeń powinny być jawne. Będę o to wnioskował do szefa CBA. Chciałbym te protokoły i te oświadczenia dokładnie zobaczyć" – powiedział polityk.

Jak zaznaczył, w biogramie Kobyłkiewicz na stronie internetowej spółki Orlen Upstream jest dużo informacji o doświadczeniu zawodowym prezes firmy. "Natomiast jest kompletna dziura między latami 2006-2014, tak jakby nie miała żadnej kariery wtedy, jakby nic nie robiła" – podkreślił.

"Chciałbym się dowiedzieć, kto to kontrolował i jaki jest dalszy los tych osób, które kontrolowały oświadczenia majątkowe Daniela Obajtka, czy czasem nie są z nim powiązane, bo widzimy, że Daniel Obajtek jest wyjątkowo zdolny w budowaniu relacji, które są bardzo szkodliwe z punktu widzenia gospodarczego rozwoju państwa" - oświadczył Szłapka.

Rzecznik prasowy PKN Orlen Joanna Zakrzewska w przesłanym w niedzielę PAP oświadczeniu potwierdziła, że obecna prezes zarządu Orlen Upstream pracowała w CBA od 2007 r. „W styczniu 2012 roku złożyła raport o przejściu do cywila i od marca 2012 roku przestała być funkcjonariuszem CBA” – poinformowała.

Zakrzewska podkreśliła, że „we wszystkich spółkach skarbu państwa o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju zatrudniani są byli funkcjonariusze ABW, CBA, SKW i policji ze względu na posiadane wysokie kompetencje w zakresie ochrony ekonomicznych interesów tych spółek”.

W sobotę posłowie KO zapowiedzieli złożenie do prokuratury doniesienia na działania prokuratury i niedopełnienie obowiązków w sprawie Daniela Obajtka i jej umorzenie. Chodzi o sprawę, w której ówczesny wójt Pcimia był oskarżony o współpracę z zorganizowaną grupą przestępczą, przyjęcie łapówki i oszustwo. Jak napisała "Gazeta Wyborcza", po dojściu do władzy PiS, prokuratura wycofała akt oskarżenia z sądu, a następnie wniosła go ponownie, ale już bez wątków dotyczących Obajtka. Te wątki zostały skierowane do innej prokuratury, gdzie je umorzono.

Także w sobotę posłanka Koalicji Obywatelskiej Agnieszka Pomaska zapowiedziała, że klub KO złoży na najbliższym posiedzeniu Sejmu wniosek o informację nt. majątku prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka. Koalicja będzie też chciała zwołania w tym celu komisji sejmowych.