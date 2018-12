Szokujące prognozy na przyszły rok

Apple wchodzi w biznes aut elektrycznych, Niemcy wpadają w recesję, a Donald Trump „zwalnia” szefa Fedu — to wybrane, szokujące prognoz Saxo Banku na 2019 r.

Duńska instytucja, jak co roku od 10 lat, opublikowała listę zdarzeń, które są oceniane jako mało prawdopodobne, ale jednocześnie takie, które spowodowałyby wstrząs na rynkach finansowych. W 2018 r. bank trafnie przepowiedział rynkowe zawirowania, w 2019 r. spodziewa się, że pojawiające na rynkach sygnały alarmowe, w tym przewartościowanie aktywów, zmuszą rządy do rozpoczęcia reform.

1. UE przebacza długi

Ciężar długu publicznego, populizm, rosnące stopy procentowe oraz słaby wzrost sprawiają, że Europa staje przed wizją nowego kryzysu. Rodzi się on we Włoszech, a kiedy ogarnia Francję, dotychczasowe środki zaradcze nie wystarczają. Niemcy i reszta trzonu strefy euro nie mają innego wyboru, niż zgodzić się, by dług przekraczający 50 proc. PKB został częściowo skupiony za nowo wydrukowany pieniądz, a częściowo zamieniony na euroobligacje.

2. Apple zabezpiecza finansowanie na zakup Tesli

Drogi potrzebującej potężniejszej siły finansowej Tesli oraz dążącego do rozszerzenia działalności o przechodzącą cyfryzację branżę motoryzacyjną Apple schodzą się. Gigant z jabłuszkiem w logo przygotowuje się do przejęcia producenta aut elektrycznych.

3. Trump zwalnia Powella

Szef Fedu Jerome Powell przeforsowuje w grudniu podwyżkę stóp procentowych, a w kolejnych miesiącach gospodarka USA i giełda nowojorska wchodzą na równię pochyłą. Rozwścieczony prezydent Donald Trump usuwa Powella i powołuje na jego miejsce gołębio nastawionego Neela Kashkariego. Ten zmienia politykę pod dyktando administracji, pozwalając na wzrost inflacji i jednocześnie przygotowując grunt pod reelekcję Trumpa w 2020 r.

4. Premier Corbyn dewaluuje funta

Partia Pracy odnosi spektakularne zwycięstwo wyborcze, a brytyjskim premierem zostaje Jeremy Corbyn. Po objęciu władzy znacznie zwiększa podatki dla najzamożniejszych i żąda, by Bank Anglii sfinansował wprowadzenie masowych zasiłków społecznych. Nacjonalizacja całych gałęzi gospodarki, inflacja, zastój w inwestycjach i odpływ obcokrajowców sprawiają, że funt traci ponad 20 proc. Po raz pierwszy w historii jego wartość zrównuje się z dolarem.

5. Netflix popada w kłopoty

Rynek amerykańskich obligacji korporacyjnych pada jak domino. Pierwszą ofiarą jest General Electric, jednak chaos ogarnia nawet Netflix. Na inwestorów pada strach przed olbrzymim zadłużeniem spółki — koszty finansowania rosną dwukrotnie.

6. Nacjonalizacja banków na antypodach

Wywindowane ceny nieruchomości w Australii zaczynają spadać, a nadmiernie zlewarowane banki są zmuszone do gwałtownego zaostrzania warunków kredytowych. Kraj wpada w pierwszą od 27 lat recesję, a bank centralny musi zapewnić instytucjom komercyjnym pakiet ratunkowy na wzór amerykańskiego TARP z 2008 r.

7. Recesja w Niemczech

Niemiecka branża motoryzacyjna, odpowiadająca za 14 proc. PKB, wpada w stagnację. Jej sytuację komplikują lata opóźnień w przechodzeniu na napędy elektryczne, wyższe cła w USA, antyglobalizm oraz presja na wykorzystywanie big data i ograniczanie emisji, z czym niemieccy producenci mają problem. W rezultacie już w III kwartale 2019 r. cała największa gospodarka strefy euro wchodzi w recesję.

8. Rozbłysk słoneczny powoduje chaos

Niespotykanie silna burza słoneczna prowadzi do wypuszczenia w przestrzeń materii i promieniowania, których fala uderza w zachodnią półkulę kuli ziemskiej. Skutkiem jest awaria większości satelitów i chaos w systemach GPS oraz elektroenergetyce. Wartość szkód to około 2 bln USD.

9. Globalny podatek

Nietypowe zjawiska pogodowe nasilają się — w Europie lato jest wyjątkowo upalne. Na międzynarodową branżę lotniczą i przewozową zostaje nałożony globalny podatek, powiązany z emisją dwutlenku węgla. To przekłada się na wzrost cen biletów lotniczych i stawek frachtów, uderzając ostatecznie w konsumentów.

10. Koniec mierzenia PKB

Podczas wiosennego posiedzenia MFW i Bank Światowy decydują o zaprzestaniu mierzenia PKB, bo w ich ocenie wskaźnik nie mierzy realnego wpływu tanich, opartych na technologii usług, ani oddziaływania na środowisko. Za główny czynnik warunkujący standard życia zostaje uznana produktywność. Kończy się rozpoczęta wraz z kryzysem finansowym era, w której pierwsze skrzypce grały banki centralne.

Dwie z dziesięciu

Zgodnie z oczekiwaniami Saxo Banku kończący się rok był burzliwy. Być może dlatego spośród prognoz sprzed roku w przeważającej mierze sprawdziły się dwie, a kolejne dwie zrealizowały się częściowo. Dzięki temu specjaliści instytucji wykazali się lepszą skutecznością niż w poprzednich latach.

Saxo Bank przewidywał gwałtowne nasilenie zmienności w reakcji na załamanie cen akcji. Wall Street nie odnotowała wprawdzie załamania na wzór 1987 r., jednak dwóm gwałtownym korektom rzeczywiście towarzyszył wybuch zmienności. W wyniku pierwszej z nich zakończyć działalność musiało kilka funduszy grających na utrzymanie spokoju na rynkach. Wieszczono również upadek bitcoina. Od szczytu sprzed roku kryptowaluta straciła ponad 79 proc. wartości. Jej notowania spadły jednak nie do prognozowanych 1000 USD, ale „zaledwie” do 4000 USD. Częściowo sprawdziła się prognoza, że Amerykańscy wyborcy postawią na lewicę. W wyniku wyborów połówkowych do kongresu demokraci objęli kontrolę nad Izbą Reprezentantów, jednak nie udało im się przejąć senatu. Wbrew prognozie Saxo Banku demokraci nie przechylili się tak mocno na lewo jak brytyjscy laburzyści. Również częściowo sprawdziło się, że polityczna wiosna w RPA przyniesie pozytywne rezultaty. Jacob Zuma rzeczywiście został zmuszony do oddania prezydenckiej władzy, jednak globalna koniunktura nie rozpieszcza jego następcy, Cyrila Ramaphosy. Zamiast umocnić się o 30 proc., rand osłabił się do dolara o 10 proc.

Z szokujących prognoz nie sprawdziły się te, mówiące o utracie niezależności przez Fed, konieczności porzucenia przez Bank Japonii kontroli krzywej rentowności, wprowadzeniu przez Chiny petro-renminbi, eurosceptycznej rewolcie w Europie Środkowej, osiągnięciu przewagi nad Apple przez Tencent i przebiciu przez kobiety szklanego sufitu.